zondag 29 oktober 2023 om 12:35

Daan van Sintmaartensdijk opent strandseizoen met zege in Noordwijk

Daan van Sintmaartensdijk heeft de eerste strandrace van het seizoen op zijn naam geschreven. De 25-jarige renner, die nu nog uitkomt voor VolkerWessels, kwam in Noordwijk met voorsprong als eerste over de streep. Mariëlle Trouwborst won dan weer bij de vrouwen.

Het strandraceseizoen ging vandaag los met de MTB Beachrace aan het strand van Noordwijk. Heel wat erkende zandspecialisten stonden aan het vertrek van deze wedstrijd. Zo was de pas getrouwde Jasper Ockeloen van de partij, net als Daan van Sintmaartensdijk. Die laatste bleek over de sterkste benen te beschikken en kwam dan ook als winnaar over de finish.

Ramses Bekkenk finishte als tweede in Noordwijk en nummer drie Ralph Mouton behaalde zijn allereerste podiumplaats in een strandrace. Voor Daan van Sintmaartensdijk is het zeker niet zijn eerste zege in deze discipline. De oudere broer van Roel, die zich volgend jaar profwielrenner mag noemen namens Intermarché-Circus-Wanty, was in het verleden al succesvol in strandraces.

Mooi afscheidscadeau

Daan van Sintmaartensdijk is overigens bezig aan zijn laatste wedstrijden voor VolkerWessels. De hardrijder vertrekt na vier jaar bij deze ploeg, om in 2024 aan de slag te gaan bij BEAT Cycling.