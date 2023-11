zaterdag 18 november 2023 om 19:14

Daan van Sintmaartensdijk de beste in Katwijk Fietst Strandrace

Daan van Sintmaartensdijk heeft na de eerste ook de derde manche van de Topcompetitie Strandrace gewonnen. De renner van VolkerWessels klopte Michiel Hillen en Jasper Ockeloen in de Katwijk Fietst Strandrace. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Tirza Wisse.

Van Sintmaartensdijk stond al aan de leiding in de Topcompetitie en breidt zijn voorsprong in het regelmatigheidscriterium nu dus verder uit. In de top-tien van de daguitslag zien we bij de mannen ook de namen van onder meer Thijs Zonneveld (zesde), Jules De Cock (zevende) en Tijmen Eising (negende). Bij de vrouwen mochten Rozanne Slik en Puck Pinxt mee het podium op met Wisse.