zaterdag 9 september 2023 om 11:23

Daan van Sintmaartensdijk aan het feest in Tsjechië

Een Nederlands feestje in de Tsjechische Tour of South Bohemia (UCI-niveau 2.2) gisteren: Daan van Sintmaartensdijk was in de tweede rit de Australiër Lewis Bower en de Belg Gianluca Pollefliet te snel af in een massasprint.

Ook daags voordien had de 25-jarige sprinter van VolkerWessels al de pelotonsprint op zijn naam geschreven, maar toen bleven vijf vluchters – waaronder winnaar Sakarias Koller Løland (Uno-X Development) – nog vooruit.

Maar in de 136,7 kilometer lange etappe tussen České Velenice en Studená was het dus wel prijs voor de Nederlander. Die is trouwens niet aan zijn proefstuk toe qua overwinningen dit seizoen: eerder schoot Van Sintmaartensdijk al raak in de Poolse Course Cycliste de Solidarnosc en de Omloop van Valkenswaard. In 2024 zal hij uitkomen voor BEAT.