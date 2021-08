Daan Kool zorgt voor derde Nederlandse goud op EK baan

Daan Kool is de nieuwe Europese U23-kampioen op de ‘Kilometer’ geworden. Daarmee zorgde hij voor de derde Nederlandse gouden medaille op het EK voor beloften en junioren in Apeldoorn. Bij de belofte-vrouwen pakte de Nederlandse ploeg brons op de ploegachtervolging.

Kool zette in de finale-ronde van het onderdeel Kilometer-tijdrit de klok stil na 1:01,569 minuut en was daarmee vijftien honderdsten sneller dan de Brit Hayden Norris die zilver pakte. Anton Hohne uit Duitsland moest 25 honderdsten toegeven op de winnende tijd en kreeg brons omgehangen. Na Maikel Zijlaard op de afvalkoers en Maike van der Duin op de scratch-race werd Kool de derde Nederlander die een Europese titel veroverde op dit EK in Omnisport Apeldoorn.

Op het nummer ploegachtervolging voor belofte-vrouwen werd de Nederlandse ploeg gehuldigd. Amber van der Hulst, Lonneke Uneken, Marit Raaijmakers en Mylene de Zoete klopten Duitsland namelijk in de strijd om brons. Italië versloeg Groot-Brittannië in de gouden finale.

Programma

Vandaag staan op het EK onder meer de finales van de 500 meter-tijdrit voor junior-vrouwen, de puntenkoers voor belofte-vrouwen en -mannen, de sprint voor junior-mannen en belofte-vrouwen en het omnium voor junior-vrouwen en -mannen op het programma.