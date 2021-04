Daan Hoole tweede in proloog Tour of Rhodes

Daan Hoole is de Tour of Rhodes begonnen met een tweede plaats in de proloog. Over een afstand van 2,2 kilometer moest de renner van SEG Racing Academy alleen zijn meerdere erkennen in de Pool Marceli Boguslawski.

De International Tour of Rhodes begon vandaag met een biljartvlakke proloog van 2,2 kilometer. De 23-jarige Boguslawski, uitkomend voor de continentale formatie Mazowsze Serce Polski, wist met een gemiddelde snelheid van 51,097 kilometer per uur over het parcours te razen.

Hoole gaf aan de streep één seconde toe en moest zich tevreden stellen met een tweede plek in de daguitslag. Stan Van Tricht was de tweede renner van SEG Racing Academy in de uitslag: de Belg wist de twaalfde tijd neer te zetten, op zes seconden van ritwinnaar Boguslawski. Wessel Krul werd negentiende.

Morgen trekken de renners over een afstand van 138,5 kilometer van Rhodes naar Paradisi, met onderweg twee serieuze beklimmingen. De Tour of Rhodes duurt nog tot en met zondag.