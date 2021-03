Daan Hoole bij de eerste twintig in Le Samyn: “Ik voelde me sterk”

Daan Hoole was dinsdag in Le Samyn een van de 38 renners in de eerste groep die voor de zege mocht spurten. De Zuidlander eindigde uiteindelijk op de 18de plaats. “Ik kwam hier om een goed resultaat te behalen. Daarom ben ik blij met een plek bij de eerste twintig.”

“Ik ben ook erg blij met het gevoel dat ik had in een grote wedstrijd als deze”, gaat hij verder. “Ik voelde me erg sterk. Ook het team was goed. Ze reden altijd op de juiste plaats.”

SEG Racing Academy heeft over vier dagen alweer de volgende wedstrijd staan. De ploeg start in de GP Jean-Pierre Monseré. Hoole zelf is dan ook weer van de partij: “Ik kijk er naar uit.”