Daan Hoole baalt na WK tijdrijden U23: “Achteraf iets te voorzichtig gestart”

Daan Hoole steekt zijn teleurstelling na het WK tijdrijden voor beloften van maandag niet onder stoelen of banken. De 22-jarige allrounder van SEG Racing Academy maakt komend seizoen zijn profdebuut voor Trek-Segafredo en reed hier een van zijn laatste U23-wedstrijden. Zondag volgt ook nog de wegwedstrijd, waarvoor de Zuid-Hollander ook ambities heeft.

“Een zesde plek was niet waar ik voor gekomen was”, vertelt hij aan CyclingOnline. “Net als op het EK was ik hier vertrokken voor een medaille. Maar ik wist ook dat er een flinke concurrentie zou zijn voor het podium. Je kon je eigenlijk geen foutje veroorloven. En ik denk achteraf dat ik iets te voorzichtig gestart ben. Je wilt jezelf niet opblazen op zo’n lange rit tegen de klok, maar de tijd die ik daar verloor, kon ik niet meer goed maken. Ik finishte nog sterk, maar daar had ik geen medaille meer mee.”