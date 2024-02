donderdag 1 februari 2024 om 16:09

Daalspecialist Matej Mohoric past beproefde recept toe in Ronde van Valencia

Matej Mohoric heeft zijn gekende daalkunstjes nog eens getoond op Spaanse bodem. In de Ronde van Valencia viel de Sloveen van Bahrain-Victorious aan in de afdaling richting aankomst. Daarbij schuwde hij de risico’s niet, en op die manier bouwde hij een geruststellende kloof uit.

De Ronde van Valencia maakte het de sprinters niet gemakkelijk op dag twee, met de Alto Pla de Corrals – een klim van derde categorie – in volle finale. Daar kwam nog eens bij dat er in de beginfase ook aardig moest worden geklommen. Een geluk bij een ongeluk: de Alto Pla de Corrals was zeker niet de zwaarste beklimming die de renners in deze Ronde van Valencia krijgen voorgeschoteld. Het was ruim vijf kilometer klimmen aan goed 4%, al waren er ook enkele uitschieters tot 6%. Maar toch beloofde het geen simpele finale te worden.

Grote vroege vlucht

In totaal stonden er 163 kilometer op de planning voor het peloton, dat in het Valenciaanse Canals aan de rit begon. De eerste aanval was meteen de goede: Sébastien van Poppel en Johan Meens (Bingoal WB), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Gorka Sorarrain (Caja Rural-Seguros RGA), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), Sinuhé Fernandez (Burgos-BH) en José María García (Illes Balears Arabay Cycling) mochten zich met recht en reden de vroege vlucht van de dag noemen.

Voor Sorarrain, die met zijn achterstand van anderhalve minuut op leider Alessandro Tonelli tevens de dichtst geplaatste renner in de kopgroep was, betekende zijn aanwezigheid voorin nog een tweede zaak. Hij wilde natuurlijk zijn bergtrui wel verdedigen, maar het werd hem – zeker door de ambitieuze Meens – niet simpel gemaakt. In totaal deed de Spanjaard er vier punten bij, wat zijn subtotaal op veertien punten brengt.

Het peloton zat intussen niet stil. BORA-hansgrohe en Lidl-Trek werden op de kop van het peloton gemeld, en zij lieten de groep eigenlijk nooit meer ruimte nemen dan twee minuten. Zeven renners, waaronder twee ploegmaats, was dan ook best ruim voor een vlucht van de dag. In de finale spatte die groep nog radicaal uit elkaar. Juaristi, Geens, Garcia en Fernandez bleken finaal de sterkeren, maar niet sterk genoeg om de voet van slotbeklimming Alto Pla de Corrals te halen.

Aan de voet van die beklimming drukten Movistar, UAE-Emirates en Bahrain-Victorious beurt om beurt het gaspedaal in. Sprinter en favoriet Jonathan Milan, die zijn ploeg de hele dag zag controleren, was meteen het kind van de rekening, mede door een lekke band. Het tempo ging met horten en stoten vooruit, en de aanvallen van Oier Lazkano (Movistar) en Felix Grossschartner (UAE-Emirates) brachten niets op. Wel werden steeds meer snelle mannen gelost, en spotten we richting de top nog maximaal tien renners wiel in wiel, waarvan het merendeel klimmer was.

Mohoric onhoudbaar

In het begin van de afdaling waagde voormalig Italiaans kampioen Filippo Zana dan maar zijn kans, maar de renner van Jayco-AlUla werd al snel bijgehaald door de gedoodverfde favoriet Matej Mohoric. Het was de aanval die iedereen vooraf verwachtte van de onbetwiste daalspecialist, maar tegelijk slaagde ook niemand erin om hem bij te houden. In geen tijd had de Sloveen, die de risico’s niet schuwde, niet alleen Zana, maar de hele achtervolgende groep op zo’n vijftien seconden gereden. Voldoende om op het vlakke stand te houden.

In de afdaling dikte de achtervolgende groep terug aan tot 33 renners, met daarbij ook Michael Matthews en Simone Consonni. Ook leider Alessandro Tonelli had op de valreep zijn wagonnetje kunnen aanhaken, waardoor hij ook in de derde rit in de leiderstrui zal mogen koersen, die spek naar de bek van de sprinters is.