Daalangst zat diep bij Enric Mas in Tour: “Had fiets bijna niet meer onder controle”

Enric Mas is in een interview met Cyclingnews uitgebreid ingegaan op de daalangst waar hij tijdens afgelopen seizoen mee kampte. De Spaanse klimmer van Movistar kende vooral in de Tour de France mentale problemen. “Het was een ramp”, vertelt Mas als hij terugdenkt aan die periode.

Het liefst verwijder ik de Tour de France uit mijn geheugen, omdat het van start tot finish verschrikkelijk was. Het was in afdalingen alsof ik voor het eerst op de fiets reed. Dan verlies je al je vertrouwen”, legt hij uit aan Cyclingnews. De oorsprong daarvan ligt in valpartijen in het voorjaar, in Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en het Critérium du Dauphiné.

Vooral mentaal had Mas daar last van. “Ik raakte in paniek. Ik was bang voor elke bocht. De twijfel kruipt in je hoofd en neemt je macht over. Je hersenen zeggen dat je moet remmen voor bochten waar je ‘gewoon’ in kan met 80 km/h. Het is lastig uit te leggen, maar als je hoofd dat zegt, dan doe je dat”, vertelt de Movistar-kopman. “Het tijdverlies werd ondergeschikt. Mijn veiligheid was het belangrijkste, omdat er momenten waren dat ik mijn fiets bijna niet meer onder controle had.”

Hulp

Ondanks die mentale problemen streed Mas om een top-10 plek in de Tour, ware het niet dat hij vlak voor Parijs moest opgeven vanwege het coronavirus. “Maar de Tour was toen al niet belangrijk meer voor mij”, geeft hij aan. Maar voor hij in de Vuelta kon starten, ging hij in gesprek met een psycholoog en een daalexpert. “Andorra bestaat uit bergen, dus als je omhoog gaat, moet je ook weer naar beneden. Ik moest alle afdalingen herhalen en analyseren. Ik moest mijn zelfvertrouwen terug krijgen. Maar het is ook techniek. Hoe benader je bochten? Zo ging we beetje bij beetje beter.”

In de Vuelta had Mas het weer op de rit. Hij werd uiteindelijk tweede achter Remco Evenepoel. “We wisten dat ik een goede vorm had na de Tour en gelukkig herstelde ik goed van corona. Ik vond in de Vuelta bijna mijn beste vorm ooit. En de afdalingen waren geen probleem meer”, blikt hij terug. Zijn tweede plek in de Ronde van Lombardije heeft Mas extra vertrouwen gegeven. “Ik ben op de juiste weg. Langzaam kom ik dichter bij Evenepoel en Pogačar en op een gegeven moment hoop ik op hun niveau te zitten.”