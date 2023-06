Crosstalent Guus van den Eijnden tekent bij gebroeders Roodhooft

Guus van den Eijnden komt de komende crosswinter uit voor Ciclismo Mundial, het wielerproject van Christoph en Philip Roodhooft. De 17-jarige Nederlander begint dan aan zijn eerste seizoen als belofte. Het laatste jaar als junior kende hij een uitermate constant seizoen met louter top 10-noteringen. De enige keer dat dit niet lukte, was spijtig genoeg op het WK in eigen land. Hij werd daar negentiende. Van den Eijnden tekent voor twee seizoenen.

Fast Guuske – zoals zijn bijnaam luidt – komt over van ZZPR.nl-Orange Babies. Afgelopen crosswinter was de jonge Brabander goed voor winst in de Wereldbeker van Maasmechelen, de Superprestige-manche in Niel, de juniorencross in Beekse Bergen, de Superprestige-manche in Boom en de X2O Trofee-manche in Hamme. Uiteindelijk werd Van den Eijnden vijfde in de stand om de Wereldbeker en staat hij op dit moment zesde op de UCI Ranking voor junioren. Daarmee is hij na Senna Remijn (vierde) de tweede Nederlander op de lijst, aangevoerd door Léo Bisiaux.

“Na een goede winter was er best wat interesse, maar dit team kreeg meteen mijn voorkeur”, zegt Van den Eijnden. “In deze fase van mijn carrière ligt de focus volledig op het veldrijden, maar hier kan ik ook proeven van bijvoorbeeld mountainbiken. Ik zie het als de ideale omgeving om mezelf verder te ontwikkelen. En de positieve verhalen die ik hoorde van andere renners werden meer dan bevestigd tijdens een eerste gesprek met het management. Dit is een supermooie stap voor mij.”

Vanaf 1 september verdedigt de jonge Nederlander het tenue van een van de ploegen die vallen onder Ciclismo Mundial. Dat zijn Alpecin-Deceuninck, Crelan-Fristads en 777. Van den Eijnden – wiens grote idool Mathieu van der Poel is – tekent tot eind februari 2025.