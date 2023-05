Crosser Pim Ronhaar is de snelste in proloog Flèche du Sud

Pim Ronhaar mag zich de eerste leider noemen van de Flèche du Sud. De 21-jarige veldrijder van Baloise Trek Lions, het team van Sven Nys, was woensdag de snelste in de 3,2 kilometer lange proloog in Esch-sur-Alzette.

De proloog van de Luxemburgse rittenkoers (UCI 2.2) werd gekenmerkt door de Côte du Dieswee van 400 meter aan 14,5%. Na de top van die heuvel volgde nog een technisch tweede gedeelte terug naar het centrum van Esch-sur-Alzette.

Ronhaar toonde afgelopen weekend al een goede vorm door tweede te worden in de Vlaamse kermiskoers GP Vermarc Sport, achter Soudal Quick-Step-prof Stan Van Tricht.