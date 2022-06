Critérium du Dauphiné: Haig kopman bij Bahrain, beschermde status voor Caruso

Jack Haig gaat als kopman van Bahrain Victorious van start in het Critérium du Dauphiné, maar ook Damiano Caruso krijgt de steun van het team om zijn klassementsambities te verwezenlijken. Voor eventuele sprints neemt de ploeg uit het Midden-Oosten Phil Bauhaus mee. Dylan Teuns is ook van de partij.

Naast Haig, Caruso, Bauhaus en Teuns bestaat de ploeg van Bahrain uit Kamil Gradek, Luis León Sánchez en Heinrich Haussler. Laatstgenoemde won vijftien jaar geleden, in 2007, een rit in de Franse rittenkoers. Teuns deed dat recenter nog. In 2019 was de Belg de beste in de rit naar Craponne-sur-Arzon, waar hij Guillaume Martin klopte. Haig en Caruso werden allebei al eens vijfde in het eindklassement: de Italiaan in 2018, de Australiër vorig jaar.

Haig en Caruso bereiden zich voor op de Tour de France en kwamen al een tijdje niet meer in actie. Haig sloot zijn voorjaar af met een elfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik, Caruso deed dat met een zesde plaats in de Ronde van Romandië. Phil Bauhaus heeft daarentegen genoeg koerskilometers in de benen, hij reed de Ronde van Italië.

“Phil is een beetje moe na de Giro, maar hij gaat proberen om een ritzege uit de brand te slepen”, aldus ploegleider Neil Stephens. “Het is een wedstrijd die ons terug in koers brengt na een lange periode van voorbereiding. We gaan op jacht naar minimaal één ritzege met Phil en een topresultaat in het algemeen klassement voor Jacko or Damiano.”

Selectie Bahrain Victorious voor het Critérium du Dauphiné (5-12 juni):

Phil Bauhaus

Damiano Caruso

Kamil Gradek

Jack Haig

Heinrich Haussler

Luis León Sánchez

Dylan Teuns