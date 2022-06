Critérium du Dauphiné: AG2R Citroën gaat voor het podium met Ben O’Connor

AG2R Citroën heeft de selectie bekendgemaakt voor het Critérium du Dauphiné, die zondag van start gaat. Kopman van de Franse ploeg is Ben O’Connor. Het team mikt met de Australiër op een plekje op het eindpodium.

O’Connor kwam voor het laatst in actie in de Ronde van Romandië, waar hij als vijfde eindigde. Eerder dit seizoen won hij al de Tour du Jura Cycliste en een etappe in de Ronde van Catalonië. Vorig jaar beëindigde O’Connor de Dauphiné als achtste, tot nog toe zijn beste prestatie in de Franse rittenkoers. Dit keer zal hij de steun krijgen van Geoffrey Bouchard, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Stan Dewulf, Clément Venturini en Aurélien Paret-Peintre.

Paret-Peintre werd vorig jaar dertiende in de Dauphiné. “Het Criterium du Dauphiné is een erg belangrijke wedstrijd voor mij en het team”, zegt de Fransman op de ploegsite. “Het is altijd plezierig om een thuiskoers te rijden. We zullen starten met de ambitie en het doel om op het podium te komen met Ben O’Connor. Ik kijk uit naar het bergachtige slotweekend. Het is een goede test voor de Tour de France.”