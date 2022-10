Cristián Rodríguez verruilt TotalEnergies voor Arkéa-Samsic

Cristián Rodríguez zal de komende twee seizoenen uitkomen voor Arkéa-Samsic. De 27-jarige klimmer uit Spanje komt over van een andere Franse formatie: Rodríguez reed dit jaar nog voor TotalEnergies.

De Spanjaard is onder de indruk van zijn (aanstaande) nieuwe werkgever. “Ik volg de ploeg al twee seizoenen en er is duidelijk sprake van een gestage ontwikkeling. Dit was dan ook doorslaggevend in mijn keuze om me bij Arkéa-Samsic te voegen. Ik geloof dat ik er nog verder kan groeien als wielrenner. Ik ben een klimmer en hou dan ook van zware wedstrijden over bergachtig terrein.”

Ruimte voor verbetering

Emmanuel Hubert, de teammanager van Arkéa-Samsic, verwacht wel wat van Rodríguez. “Cristían heeft alle kenmerken van een klimmer. Hij kan zich onderscheiden in de wat zwaardere eendagskoersen, heuvelachtige rittenkoersen en zelfs grote rondes. Hij is nog relatief jong en er is nog veel ruimte voor verbetering. Cristián is een welkome versterking voor onze klimkern.”

Rodríguez begon zijn profcarrière in 2016 in Italiaanse dienst bij Wilier-Southeast en reed vervolgens enkele jaren voor Caja Rural-Seguros RGA (2018-2020) en TotalEnergies (2021 en 2022). Op zijn palmares prijken twee profoverwinningen: in 2021 won hij een etappe in de Tour du Rwanda en kroonde hij zich tot eindwinnaar van de Afrikaanse ronde. Dit jaar was Rodríguez tweede in de Ruta del Sol, zesde in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en achtste in La Route d’Occitanie.