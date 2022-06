Craddock houdt Sheffield net af en is opnieuw Amerikaans tijdritkampioen

Lawson Craddock heeft voor het tweede jaar op rij de tijdrittitel in de Verenigde Staten voor zich opgeëist. De 30-jarige coureur van Bike-Exchange-Jayco kon toptalent Magnus Sheffield maar net afhouden, maar dat was wel genoeg voor de zege. Tijdrijder George Simpson (Project Echelon) werd in Knoxville derde.

Het verschil tussen Craddock en Sheffield bedroeg aan de meet slechts vier seconden, daar waar Simpson al bijna twee minuten moest prijsgeven. Voormalig WorldTour-renner en tijdritwinnaar in de Giro d’Italia Chad Haga kwam er niet aan te pas en werd achtste op ruim drie minuten. Ex-prof Ian Garrison (Deceuninck-Quick-Step) was in 2019 nog de beste van zijn land. Nu werd hij weggeblazen; de renner van L39ion of Los Angeles gaf meer dan vijf minuten toe op plek 21.

Craddock als een kind zo blij

De Amerikaanse winnaar was maar wat blij met zijn titel. “Ik ben er trots op dat ik de Stars and Stripes nog een jaar mag dragen. Het is geen geheim dat we met de ploeg dit jaar een grote stap voorwaarts hebben gezet in het tijdrijden. Dit is het testament voor onze samenwerking met Giant, Cadex en andere partners. Stafleden als Marco Pinotti hebben ons de laatste zes maanden echt kansen gegeven en daar zie je nu het resultaat van.”

“Uiteindelijk draaide het uit op een prachtige strijd met Magnus”, gaat Craddock verder. “Hij is een fantastische coureur met een ongelooflijk mooie toekomst voor zich. Ik moest echt de trukendoos openhalen om hier de zege mee te graaien. Ik kijk terug op een prachtige dag en ik ben er erg blij mee wat we als team hebben behaald”, vertelt hij op het digitale thuis van BikeExchange-Jayco.