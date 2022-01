CPA dreigt The Cyclists’ Alliance aan te klagen wegens ‘valse informatie’

De Cyclistes Professionnels Associés (CPA) onderneemt mogelijk juridische stappen tegen The Cyclists’ Alliance (TCA). Volgens de CPA heeft TCA ‘valse informatie openbaar gemaakt met de duidelijke bedoeling om de CPA te belasteren en renners te manipuleren’, nadat de TCA in een brief om opheldering had gevraagd over het nieuwe systeem voor het beheer van prijzengeld in vrouwenkoersen.

“Na het lezen van de laatste berichtgeving gepubliceerd door The Cyclists’ Alliance, behoudt de Cyclistes Professionnels Associés zich het recht voor om de TCA aan te klagen wegens valse informatie die openbaar is gemaakt met de duidelijke bedoeling om de CPA te belasteren en renners te manipuleren”, schrijft de rennersbond CPA, erkend door de UCI, in een persbericht. “Het valse nieuws dat is gepubliceerd onder de titel Centralized Prize Money Management System, dat zich dit jaar uitstrekt tot het professionele wielrennen voor vrouwen, toont het gebrek aan geloofwaardigheid van de TCA over dit onderwerp aan.”

De TCA, die de belangen van rensters behartigt, had in zijn brief om opheldering gevraagd over het nieuwe systeem voor het beheer van prijzengeld in vrouwenkoersen – het Cycling Prize Management-platform (CPM), dat per 1 januari van kracht is geworden. De beroepsvereniging voor wielrensters is op zoek naar duidelijkheid en details over hoe het prijzengeld voor rensters wordt beheerd. De TCA vroeg ook om overleg met de UCI voor meer details en verduidelijking over het nieuwe systeem en hoe het prijzengeld wordt beheerd. “Het prijzengeld is van de rensters en zij moeten het recht hebben om deel te nemen aan de discussie.”

De TCA haalde in een overzicht het beheer van het prijzengeld bij de mannen aan, maar merkte op dat de UCI had bevestigd dat het CPM voor vrouwen vergelijkbaar zou zijn maar niet identiek. Het model bij de mannen houdt in dat 13,82% van het nettobedrag van het prijzengeld wordt afgetrokken om te worden besteedt aan een ‘overgangsfonds’ (5%), de ‘ontwikkeling van nationale rennersverenigingen’ (3%), het ‘antidopingprogramma’ (2%), een ‘CPA-vergoeding voor de administratiekosten’ (2%) en de ‘ontwikkeling van het CPM-platform’ (1,82%). Verder worden er administratiekosten afgetrokken om het prijzengeld te verdelen.

‘Geen inhouding van 13,82%, maar 1,82%’

De CPA gebruikte zijn persbericht om te verduidelijken dat het CPM-systeem voor vrouwen geen 13,82% zou aftrekken, maar in plaats daarvan slechts ‘1,82% voor beheerskosten (percentage identiek aan dat van de mannen)’. Bovendien zouden de inhoudingen voor de tweede laag slechts neerkomen op een ‘afschrijving van 300 euro per jaar per WorldTour-ploeg voor bankkosten’ en ‘200 euro per jaar per ProTeam voor bankkosten’. “Zoals tijdens de officiële aankondiging van het prijzengeldbeheer voor vrouwen tijdens het WorldTour-seminar al werd aangegeven, zullen er geen andere inhoudingen worden toegepast.”

Verder schrijft de CPA, de wielrennersvakbond die op dit moment wordt geleid door voormalig beroepsrenner Gianni Bugno: “Het is ook belangrijk erop te wijzen dat de beheerskosten van het prijzengeld voor vrouwen weliswaar aanzienlijk zijn verlaagd in vergelijking met de kosten die voorheen voor mannen werden gemaakt, maar niettemin niet volledig zullen worden gedekt door de heffing van 1,82%. De UCI heeft zich er in haar beleid ter ondersteuning van het vrouwenwielrennen toe verbonden het ontbrekende deel, dat thans meer dan 50% van het bedrag uitmaakt, te financieren.”

“Zo zullen de atleten niet alleen kunnen profiteren van een dienst die de standaardisering van het beheer van de prijzen, de transparantie en de traceerbaarheid mogelijk maakt, maar ook van optimale financiële voorwaarden dankzij de vaardigheden die de CPA in de loop der jaren heeft verworven en de financiële steun van de UCI”, aldus de CPA.

‘Volledig vrij’

Momenteel maken de C1- en C2-wedstrijden geen deel uit van het CPM-systeem voor vrouwen, maar dat zou TCA graag anders zien. Volgens de beroepsvereniging zijn deze wedstrijden vaak het moeilijkst om het prijzengeld voor rensters te innen en te ontvangen. Volgens de CPA heeft de UCI in het kader van de reorganisatie van het vrouwen wielrennen in overleg met de CPA besloten om voor het seizoen 2022 een beheer toe te passen op koersen uit de WorldTour en de ProSeries, alvorens dit uit te breiden naar .1-wedstrijden. Verder schrijft de CPA dat atleten ‘volledig vrij zijn om te kiezen door wie en tegen welk tarief de prijzen binnen hun ploeg worden verdeeld’.

“Niemand is verplicht om de CPA als hun agent te kiezen, maar als de meeste ploegen voor ons kiezen, is daar een reden voor”, zegt CPA-voorzitter Bugno. “De uitbreiding van dit beheer naar wedstrijden van lagere categorie is een gemeenschappelijk doel met de UCI, in een benadering die pragmatisch zal moeten zijn. Het lijkt in ieder geval tegenstrijdig dat de TCA zich verzet tegen de invoering van een gecentraliseerd beheer en zich tegelijkertijd beklaagt over het feit dat niet meteen alle wedstrijdcategorieën zijn opgenomen…”

“De renners zijn enthousiast over de werking van het CPM, met dit transparante systeem gaat er geen prijzengeld verloren en worden de renners sneller uitbetaald. Alessandra Cappellotto en CPA Women doen belangrijk werk in samenwerking met de UCI en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de kloof tussen vrouwen en mannen geleidelijk wordt verkleind, met respect voor hun specificiteit. Wij behouden ons het recht voor om diegenen die ons werk in diskrediet brengen door laster te verspreiden en de wielersport en haar protagonisten alleen maar schade te berokkenen, aan te klagen wegens smaad”, aldus Bugno.

Transparantie

Ellen van Dijk, die net als onder meer Leah Kirchmann, Marianne Vos, Christine Majerus, Amanda Spratt en Audrey Cordon-Ragot deel uitmaakt van de TCA’s Rider Council Representatives, liet op social media een reactie achter op het persbericht van de CPA. “Beste CPA Women, ik denk niet dat dit de beste manier is om dit te doen, maar ik heb het gevoel dat ik moet reageren op jullie bericht. Als rensters vroegen we TCA om vragen te stellen omdat we transparantie nodig hebben rond het prijzengeldplatform. Het enige wat we nodig hebben is antwoorden in plaats van een dreigende verklaring.”

Dear @women_cpa, I don’t think this is the best way to contact, but I feel like I need to react to your 🚨

As riders, we asked @Cyclists_All to ask questions as we need transparency around the prize money platform. All we need is answers instead of a threatening statement 🙏 https://t.co/EygTBCqNzq — Ellen van Dijk (@ellenvdijk) January 14, 2022

+1 I agree @ellenvdijk — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) January 14, 2022