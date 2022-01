Rensters willen opheldering over nieuw prijzengeldsysteem

The Cyclists’ Alliance, de beroepsvereniging die de belangen van wielrensters behartigt, heeft zijn vraagtekens bij het nieuwe systeem voor het beheer van prijzengeld in vrouwenkoersen, dat per 1 januari van kracht is geworden. “Het prijzengeld is van de renners en zij moeten het recht hebben om deel te nemen aan de discussie.”

De UCI heeft in januari 2019 het Cycling Prize Management-platform (CPM) gelanceerd voor het profwielrennen voor mannen, een gecentraliseerd platform voor de uitbetaling van prijzengeld in WorldTour-, .HC-, ProSeries- en categorie 1-wedstrijden. De belangrijkste doelstellingen van de UCI waren transparantie, snelheid van betaling en documentatie van inhoudingen. Het systeem, dat wordt beheerd door wielervakbond CPA, werd zodanig ontworpen dat renners en ploegen konden blijven samenwerken met vertrouwde vertegenwoordigers om hun prijzengeld te beheren. De UCI was voornemens het systeem in de toekomst ook open te stellen voor de vrouwen.

‘Voorkomen dat fouten of inefficiënties worden herhaald’

Sinds begin dit jaar geldt het systeem inderdaad ook voor het vrouwenwielrennen. Hoewel de UCI heeft aangegeven dat het gecentraliseerde beheer van het prijzengeld voor vrouwen niet identiek zal zijn dat voor mannen, vindt The Cyclists’ Alliance dat een ‘goed begrip van de werking van het CPM voor mannen van essentieel belang is, omdat het systeem voor vrouwen in de toekomst gelijkenissen of zelfs een afspiegeling ervan kan vertonen’. Ook is het voor de beroepsvereniging van belang ‘op de hoogte te zijn van problemen met het CPM voor mannen, om te voorkomen dat fouten of inefficiënties worden herhaald in het CPM voor vrouwen’.

The Cyclists’ Alliance licht in een overzicht, aan de hand van een voorbeeld, het gecentraliseerde beheer van het prijzengeld bij de mannen toe. Van het bruto bedrag aan prijzengeld worden verschillende aftrekposten afgehaald: een deel gaat op aan belastingen. Vervolgens houdt de CPA, die het CPM-systeem beheert, nog een percentage van het nettobedrag in voor een ‘loopbaan- en overgangsfonds’, de ‘ontwikkeling van nationale rennersverenigingen’, het ‘antidopingprogramma’ en een ‘CPA-vergoeding’ voor de administratiekosten en de ontwikkeling van het CPM-platform.

Volgens de beroepsvereniging heeft de UCI geen inzicht verschaft in de beweegredenen achter de percentages van de inhoudingen – een punt van zorg omdat bij de uitbetaling van het prijzengeld aan de winnaar ook extra administratiekosten aan de CPA worden betaald. ‘Deze kosten worden uiteraard aan de CPA betaald bovenop de financiële bijdrage die de UCI al aan de CPA betaalt’, aldus The Cyclists’ Alliance. Ter informatie: wielrennersvakbond CPA, onderdeel van de UCI, streeft ernaar de belangen van de renners te behartigen. Sinds 2011 wordt de organisatie geleid door voormalig beroepsrenner Gianni Bugno.

‘Het prijzengeld is van de renners’

Momenteel maken de C1- en C2-wedstrijden geen deel uit van het CPM-systeem voor vrouwen, maar dat zou The Cyclists’ Alliance graag anders zien. Volgens de beroepsvereniging zijn deze wedstrijden vaak het moeilijkst om het prijzengeld voor rensters te innen en te ontvangen en om die reden wordt de UCI verzocht om te bespreken of deze wedstrijden in een toekomstige versie van het CPM voor vrouwen kunnen worden opgenomen. Verder wil de vereniging verduidelijkt zien hoe het systeem ervoor zorgt dat organisatoren het prijzengeld binnen een redelijke termijn betalen en zo het probleem van te late, te trage of nooit ontvangen betalingen aanpakt.

De Professional Cycling Council beslist volgend jaar hoe het systeem in het vrouwenwielrennen zal worden ontwikkeld en The Cyclists’ Alliance vraagt de UCI om ook in deze discussie naar de rensters te luisteren. Verder beveelt de beroepsvereniging aan dat ploegen en rensters kunnen kiezen voor distributie door een onafhankelijke derde partij, en meer opties hebben dan alleen CPM. ‘Dit voorkomt een monopolie, en maakt de vergoedingen transparanter, en mogelijk lager’, aldus de vereniging. ‘Het prijzengeld is van de renners, zij moeten het recht hebben om deel te nemen aan deze discussie.’

The @UCI_cycling starts a new prize money platform this year 💰

We, as @Cyclists_All have quite some concerns about this 🤷‍♀️ Read all about it on the @Cyclists_All website 📖 🤓 https://t.co/ozFd55eZcL — Ellen van Dijk (@ellenvdijk) January 9, 2022