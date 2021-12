Coupe de France telt volgend jaar zeventien manches

De Coupe de France bestaat volgend jaar uit zeventien manches, eentje meer dan afgelopen seizoen. De organisatie van de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes heeft zich namelijk aangesloten bij het regelmatigheidsklassement.

De eerste manche van de Coupe de France is traditiegetrouw de Grand Prix La Marseillaise van eind januari. Verder maken ook wedstrijden als de GP de Denain, Route Adélie de Vitré, Tro-Bro Léon, La Polynormande en Grand Prix de Fourmies deel uit van de Coupe de France. Na de Tour de Vendée kennen we de eindwinnaar van het regelmatigheidsklassement.

Dit jaar ging de eindzege in de Coupe de France naar Dorian Godon. De Fransman van AG2R Citroën bleef met 191 punten Elia Viviani (175 punten) en Valentin Madouas (138 punten) voor. In de top-10 zagen we verder nog Bram Welten, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Pierre-Luc Périchon, Biniam Ghirmay, Jason Tesson en Baptiste Planckaert.

Godon wist in 2021 een bijzondere regelmaat aan de dag te leggen, maar wist met Parijs-Camembert en de Tour du Doubs ook twee Coupe de France-manches te winnen. Ook haalde hij het podium in de Classic Loire Atlantique.

Coupe de France 2022 – Kalender

Grand Prix la Marseillaise (30 januari)

GP de Denain (17 maart)

Classic Loire Atlantique (19 maart)

Cholet Pays de la Loire (20 maart)

La Roue Tourangelle (27 maart)

Route Adélie de Vitré (1 april)

Parijs-Camembert (12 april)

Grand Prix Morbihan (14 mei)

Tro-Bro Léon (15 mei)

Tour du Finistère (21 mei)

Boucles de l’Aulne (22 mei)

Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (31 mei)

La Polynormande (14 augustus)

Tour du Doubs (4 september)

Grand Prix de Fourmies (11 september)

Grand Prix d’Isbergues (18 september)

Tour de Vendée (2 oktober)