Cosnefroy maakt eind maart zijn rentree, Gogl stapt niet meer op

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Benoît Cosnefroy en Michael Gogl.

Cosnefroy maakt eind maart zijn rentree

Benoît Cosnefroy maakt op 28 maart, in de Franse eendagswedstrijd Cholet-Pays de la Loire, zijn rentree in het peloton. De heuvelspecialist, die vorig jaar tweede eindigde in de Waalse Pijl, moest door een knieblessure zijn seizoensstart noodgedwongen uitstellen. In januari had hij last van zijn knie, maar na een medische scan kwam geen breuk aan het licht. “Ik heb vooral last tijdens lange inspanningen. Ik blijf wel trainen en hoop in maart weer competitief te zijn”, zei hij toen.

De renner van AG2R Citroën wil zich dit jaar laten zien in de Ardennenklassiekers en de Tour de France, waar hij in de eerste week op het geel mikt. “Het lijkt misschien een gekke ambitie, maar het is absoluut een droom. Ik zal proberen om in topvorm aan de start te staan.”

🗓 @BenoitCosnefroy fera son retour à la compétition le 28 mars à Cholet Pays de Loire. 🗓 @BenoitCosnefroy will be back to racing at Cholet Pays de Loire (March 28th).#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently – © Vincent Curutchet pic.twitter.com/zg1P4DEaFW — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) March 15, 2021

Gogl stapt niet meer op

Michael Gogl stapt niet meer op voor de zesde etappe van Tirreno-Adriatico, met het oog op zijn volgende doelen. Volgens Qhubeka ASSOS zal de nummer zes van Strade Bianche profiteren van een paar dagen extra rust, in aanloop naar de voorjaarsklassiekers.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico With a view to his upcoming objectives, @MichaelGogl will not start today's stage of @TirrenAdriatico as our performance team agreed he will benefit from a few additional days of recovery.#BicyclesChangeLives 🖐 pic.twitter.com/z8TvPvY0Pm — Team Qhubeka ASSOS (@QhubekaAssos) March 15, 2021