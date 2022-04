Cort hoopt na sleutelbeenbreuk terug te keren in Giro: “Trilogie voltooien”

Magnus Cort is aan de betere hand. De Deen hoopt na zijn sleutelbeenbreuk de koers weer te hervatten in de Giro d’Italia. “Het ziet er goed uit voor de Giro. Het herstel verloopt voorspoedig en ik denk dat ik in goede conditie aan de start kan verschijnen”, zo laat hij weten.

De EF-rijder heeft afgelopen week in Barcelona een scan laten doen van zijn hand en sleutelbeen om zeker te zijn van zijn zaak. “Ik heb nog niet mijn volledige kracht terug, maar het is sterk genoeg om het koersen weer op te pakken.”

“De afgelopen weken ben ik veel aan het trainen in Andorra met Mikkel Bjerg, die ook aan het terugkeren is van een blessure. Als ik in de Giro start, zal ik nog niet meteen honderd procent zijn, maar in het verleden heb ik laten zien dat ik in een koers kan groeien.”

Cort kan in de Giro een trilogie voltooien: het winnen van een rit in alledrie de grote rondes. Na een etappezege in de Tour in 2018 en zes ritzeges in de Vuelta in 2016, 2020 en 2021 moet het in de Giro in 2022 raak zijn. “Het is te hopen dat de ploeg me selecteert.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Magnus Cort (@magnuscort)