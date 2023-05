Coronawillekeur in Giro d’Italia? “Onverantwoord dat een positieve renner kan starten”

De Giro d’Italia is (weer) in de ban van het coronavirus. Positieve coronatests hebben al voor heel wat opgaves gezorgd. De meeste ploegen kiezen voor de veilige aanpak, maar Intermarché-Circus-Wanty liet zijn renner Sven Erik Bystrøm nog een tijdje doorkoersen ondanks een coronabesmetting. “Ik vind het totaal onverantwoord”, is Peter Lagrou, ploegarts van Alpecin-Deceuninck, duidelijk.

Sven Erik Bystrøm testte eerder deze week positief op het virus, maar de 31-jarige Noor besloot toch door te rijden, aangezien hij asymptomatisch was. Vanochtend werd echter bekend dat de voormalig U23-wereldkampioen toch huiswaarts zal keren, aangezien hij toch last kreeg van symptomen. Dat hij aanvankelijk wel mocht doorrijden van zijn ploeg, is Lagrou een doorn in het oog.

“Het is onverantwoord voor hem en voor de andere renners. Misschien is hij minder besmettelijk, maar er zit virus in zijn lichaam”, klinkt het in gesprek met Sporza. “Bij topsporters is het uitgangspunt: één week volledige rust na een infectie. Vanuit een medisch standpunt zou deze renner dus gerust moeten hebben of aan het rusten moeten zijn. Het is onverantwoord dat de Internationale Wielerunie toestaat dat een positieve renner kan starten.”

“Dit virus is geen virus zoals een ander”

“Misschien heeft de ene dokter meer verantwoordelijkheidszin dan de andere. Een week geleden was er nog een meeting over longcovid bij sporters. Soms blijkt dat mensen na vier weken zonder symptomen toch signalen krijgen van kortademigheid of vermoeidheid. Die vermoeidheid zien we bij sommige renners ook na één maand. Meestal komt dat door te weinig rust tijdens de eerste week. Je kunt dan een halfuurtje losrijden per dag, maar je mag nooit boven je aerobe polsslag gaan.”

Alpecin-Deceuninck moest – met Nicola Conci en Ramon Sinkeldam – al twee renners met corona naar huis sturen. “Dit virus is geen virus zoals een ander. Bij weinig symptomen is de kans op cardiale complicaties zeer klein, maar niemand kan zeggen dat de kans onbestaande is”, stelt Lagrou. Je wil geen geval zoals Sonny Colbrelli en je mag longcovid met latere symptomen niet onderschatten. Zolang je daar niet uit bent, moet je de regel van één week rust en één week opbouw aanhouden.”