Coronavirus hield Niki Terpstra aan de kant

Niki Terpstra moest de afgelopen tweeënhalve week enkele koersen aan zich voorbij laten gaan omdat hij het coronavirus onder de leden had. Dat maakte de Nederlandse klassiekerspecialist van TotalEnergies bekend via zijn social media. Onder andere voor het EK wielrennen in Trentino moest Terpstra zich afmelden.

Terpstra reed zijn laatste koers in de Tour Poitou-Charentes, die van 24 tot aan 27 augustus werd verreden. De Franse etappekoers volgde voor de 37-jarige Nederlander op een serie eendaagses, met de achtereen Grote Prijs Jef Scherens, de Egmont Cycling Race, de Grote Prijs Marcel Kint en de Bretagne Classic-Ouest France. Eerder in augustus kwam hij ook nog in actie in de Arctic Race of Norway, waar hij in de slotetappe tweede werd.

Vorige week moest Terpstra zich ziek afmelden voor het EK wielrennen dat afgelopen weekend werd gehouden in Trentino. Ook moest hij de Ronde van Luxemburg missen. “Helaas heb ik een aantal koersen gemist omdat ik vorige week ziek was door het coronavirus. Nu zit ik weer op de fiets en hopelijk is de conditie snel weer goed, om aan die mooie najaarsklassiekers te beginnen”, schreef de Nederlander vandaag op social media.

Unfortunately I missed some races because I was ill due to the coronavirus last week. Now i’m back on the bike and hopefully soon the condition will be good again, to start those beautiful autumn races. — Niki Terpstra (@NikiTerpstra) September 15, 2021