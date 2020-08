Coronatest Tour de France zit deelnemers EK Wielrennen dwars maandag 10 augustus 2020 om 16:11

Greg Van Avermaet heeft zijn zinnen gezet op het combineren van het EK Wielrennen en de Tour de France. Volgens Het Nieuwsblad heeft de 35-jarige routinier van zijn ploeg CCC inmiddels toestemming gekregen om deel te nemen, maar vormt een verplichte coronatest voorafgaand aan de Tour een extra hindernis.

Van Avermaet – die het kopmanschap in Bretagne zou moeten delen met Oliver Naesen en Jasper Stuyven – zou graag meestrijden om de Europese titel. “Het is misschien niet ideaal drie dagen voor de start van Tour, maar het is toch een extra kans op winst. Met 170 kilometer is het bovendien sowieso een goede training voor de Tour”, oordeelt hij.

De wegwedstrijd van het EK Wielrennen kreeg op de overvolle ‘wielerkalender van de hoop’ een plekje op woensdag 26 augustus. De organisatie regelde dat deelnemers vanuit Bretagne per helikopter worden overgevlogen naar het Zuid-Franse Nice, waar drie dagen later het Grand Départ van de Tour op het programma staat. Organisator ASO wil echter woensdagavond om 18 uur alle renners een coronatest laten afnemen. Indien de Tour-organisator zich niet soepeler opstelt, wordt een combinatie van het EK en de Tour hierdoor in theorie onmogelijk.