Coronabesmettingen houden Belgen weg van het EK mountainbike

België neemt niet deel aan het EK mountainbike, dat vanaf donderdag tot zondag in het Zwitserse Monte Tamaro gehouden wordt. Dat maakte Belgian Cycling gisteravond bekend. Na het WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang testten twee stafleden positief op Covid-19.

Met z’n vijven zouden ze de komende dagen de Belgische kleuren verdedigen: Jarne Vandersteen (mannen junioren), Emeline Detilleux (dames beloften), Lukas Malezsewski (mannen beloften), Githa Michiels (dames elite, foto) en Pierre De Froidmont (mannen elite).

Maar dat gaat dus niet door. ““Als federatie nemen we geen risico en daarom komen we deze week niet in actie op het EK”, klinkt het vanuit Belgian Cycling. De twee stafleden zitten intussen in quarantaine. Het EK stond oorspronkelijk in mei in Oostenrijk geprogrammeerd, maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld en verplaatst naar de Zwitserse Alpen.

