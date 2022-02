Corona houdt titelverdediger João Rodrigues uit Volta ao Algarve

João Rodrigues is niet in staat om zijn titel te verdedigen in de Volta ao Algarve. De 27-jarige Portugees van W52/FC Porto heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Rodrigues wist zich vorig jaar tot eindwinnaar te kronen van zijn thuiskoers, voor Ethan Hayter en Kasper Asgreen.

Rodrigues bracht de Portugese wielerfans vorig jaar in extase door naar de eindzege te fietsen. Voor het eerst sinds 2006 (João Cabreira) wist het thuisland zo weer een eindwinnaar af te leveren. Rodrigues krijgt echter niet de kans om zijn titel te verdedigen. De thuisfavoriet testte in aanloop naar de ronde positief op COVID-19, is herstellende van het virus, maar starten in de Volta ao Algarve is geen optie.

Voor zijn werkgever W52/FC Porto is het wegvallen van Rodrigues een bittere pil. De continentale formatie zal nu vooral hopen op een sportieve uitschieter van Amaro Antunes. De 31-jarige klimmer uit Portugal liet in het verleden al mooie dingen zien in de Volta ao Algarve. Zo won hij in 2017 de lastige etappe naar de Alto do Malhão en reed hij ook al vier keer naar een top 10-notering in het algemeen klassement.

Vorig jaar werd Antunes, als meesterknecht van Rodrigues, elfde in de Portugese meerdaagse.