Coquard en Zingle schenken Cofidis beiden een zege: “Het was een mooie dag”

Het was zondag een goede dag voor Cofidis. De Franse ploeg won twee eendaagsen: Bryan Coquard sprintte naar de zege in Tour de Vendée, Axel Zingle was de snelste in de Famenne Ardenne Classic. Beiden waren na afloop van hun respectievelijke ritten zeer tevreden.

Coquard klopte in de Tour de Vendée Arnaud Démare en Luca Mozzato in een massasprint. “Ik ben heel blij!”, citeert CyclismActu de 30-jarige sprinter. “We besloten de hele dag te werken, want we wisten dat deze aankomst me erg goed lag. (…) Mijn ploeggenoten deden geweldig werk in de finale. Ik wist dat ik in het wiel van Arnaud (Démare, red.) moest zitten om de meeste kans te maken op de zege. Ik zag dat hij even twijfelde om aan te gaan op 250 meter van de streep en zei tegen mezelf dat dit het moment was.”

Uiteindelijk slaagde Coquard er dus in om Démare te verslaan. “Dit laat zien dat de benen goed zijn, en dat het ook in het hoofd wel goed zit. Het geeft veel voldoening, het was een mooie dag”, aldus Le Coq, wiens seizoen er nog niet op zit. Parijs-Bourges, Parijs-Tours en de Giro del Veneto staan nog op de planning. “Ik hoop dat mijn vorm goed blijft. Ik heb nog wat mooie wedstrijden op het programma, dus ik hoop mijn goede conditie te kunnen gebruiken.”

Zingle: “Heb mijn goede gevoel terug”

In Famenne Ardenne Classic ging de zege dus naar Axel Zingle. De Fransman verraste door onder regenachtige omstandigheden de sprint te winnen van een grote groep met daarbij onder anderen Tim Merlier. “Ik ben heel blij met deze overwinning”, zegt de 23-jarige renner, die dit jaar al twee keer eerder aan het feest was. In april won hij La Route Adélie de Vitré, in augustus pakte hij de openingsrit in de Arctic Race of Norway. “De laatste weken was ik wat wisselvallig, maar nu heb ik mijn goede gevoel terug. Vandaag voelde ik me super.”

De wedstrijd werd beslist op een finalerondje van 24 kilometer, dat drie keer afgelegd moest worden. “Ik ben blij dat we de finale konden verkennen. Het was heel kronkelig en de laatste anderhalve kilometer begon het smaller te worden. Je moest jezelf vroeg van voren plaatsen. In de laatste meters kwam er een opening voor me, waarna ik er met snelheid uit kon komen. Ik zag dat ik ging winnen en had de tijd om wat te genieten”, aldus Zingle. Hij verwees Amaury Capiot en Oliver Naesen naar de plaatsen twee en drie.