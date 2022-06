Copponi snelt naar zege in openingsrit Women’s Tour, Wiebes komt ten val

Clara Copponi is de achtste editie van de Women’s Tour begonnen met een overwinning. De 23-jarige Italiaanse was in een chaotische sprint te snel voor de Italiaanse vrouwen Sofia Bertizzolo en Elena Cecchini. Topfavoriete Lorena Wiebes kwam in de laatste kilometer ten val en kon zo niet meesprinten om de zege.

Na de Itzulia Women, Vuelta a Burgos Feminas en de RideLondon Classique is de Women’s Tour de volgende etappekoers op de kalender van de Women’s WorldTour. De komende dagen gaat het peloton in het Verenigd Koninkrijk op zoek naar een opvolgster voor Demi Vollering, die vorig jaar de ronde op haar naam schreef. De renners begonnen vandaag met een 142,1 kilometer lange rit tussen Colchester en Bury St Edmunds. Verspreid over de route lagen twee tussensprints en twee klimmetjes waar de eerste bergpunten waren te verdienen. Verder voerde het parcours vooral over glooiende wegen in aanloop naar de finish.

Britse Shrosbree probeert het solo, wedstrijd tijdelijk stilgelegd

Ondanks diverse schermutselingen in de eerste kilometers, was het vergeefs wachten op een vroege vlucht. In het peloton namen weinig renners het voortouw en dus trokken we met een compact peloton over de vlakkere wegen richting de finish in Bury St Edmunds. Met nog goed zeventig kilometer te gaan zagen we weer de nodige aanvalspogingen, maar deze werden al vrij snel in de kiem gesmoord. Een aanval van de Britse Danielle Shrosbree had meer om het lijf. De 27-jarige renster van CAMS-Basso trok op goed zestig kilometer van het einde ten aanval en reed een tijdje voor het peloton uit.

Shrosbree leek in haar eentje echter niet sterk genoeg om voor een daverende verrassing te zorgen, al wist ze wel een maximale voorsprong bijeen te fietsen van bijna twee minuten. Met nog ruim dertig kilometer te gaan zette de Britse koploopster plots voet aan de grond, aangezien de wedstrijd voor langere tijd werd geneutraliseerd vanwege een ongeval op het parcours. Shrosbree mocht na dit oponthoud haar weg weer vervolgen en reed met nog dertig kilometer te gaan nog altijd een minuut voor het peloton uit. Dit bleek echter niet genoeg om het ook uit te zingen tot de finish.

Op naar een massasprint, topfavoriete Wiebes komt ten val

Shrosbree werd ruim voor de finish opgeslokt door het peloton, dat afstevende op een massasprint. In de laatste kilometers probeerden meerdere ploegen een sprinttrein op de rails te zetten, maar geen enkele formatie wist écht de bovenhand te houden. In de laatste kilometer leek Team DSM topfavoriete Wiebes alsnog perfect te piloteren. Charlotte Kool ging als eerste door de voorlaatste bocht, met Wiebes in het wiel, maar de twee rensters gingen in de verraderlijke en glibberige finale tegen de grond. Wiebes was zo plotsklaps uitgeschakeld voor de overwinning.

De Française Clara Copponi zat voor de valpartij en begon in een ideale positie aan de eindsprint. De 23-jarige renster van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope bleek nog over genoeg power te beschikken en wist overtuigend af te rekenen met de tegenstand. Bertizzolo strandde op de tweede plaats, haar landgenote Cecchini werd derde. Wiebes kon door haar valpartij dus niet meesprinten om de zege, maar de schade leek op het eerste gezicht mee te vallen.