Coppi e Bartali: Ethan Hayter snelt naar de zege in Riccione

Ethan Hayter heeft de derde etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, met aankomst in Riccione, winnend afgesloten. De talentvolle Brit van INEOS Grenadiers was na een etappe van net geen 140 kilometer sneller dan Shane Archbold en Nick Schultz.

Na de dubbelslag van Jonas Vingegaard in Sogliano al Rubicone ging de Settimana Internazionale Coppi e Bartali verder met een zware maar relatief korte etappe naar Riccione. De rit kende de nodige hoogtemeters, met onderweg de Carpegna (de trainingsberg van wijlen Marco Pantani), de Villaggio del Lago en nog enkele vervelende kuitenbijters in de laatste vijftig kilometer richting de finishstreep in Riccione.

Zeven renners vormen de vroege vlucht

Even voor half twaalf werd in Riccione het startsein gegeven voor deze derde etappe en na goed twintig minuten koers kwam de vroege vlucht tot stand. De Italianen Edoardo Zardini, Andrea Garosio, Manuel Senni en Antonio Nibali hadden gezamenlijke belangen en kregen onderweg het gezelschap van de Bask Garikoitz Bravo en de Colombiaanse klimmers Einer Rubio en Alejandro Osorio.

De voorsprong van de zeven vluchters liep op een bepaald moment op tot goed zes minuten, waardoor Osorio zich heel even virtueel leider mocht noemen, maar een vrijgeleide kregen de vluchters allerminst. De mannen van Jumbo-Visma, de ploeg van leider Vingegaard, controleerden de wedstrijd aan kop van het peloton en wisten het verschil terug te brengen nog voor de voet van de Carpegna.

Eerste schermutselingen

Op de flanken van de ruim vier kilometer lange Carpegna was het nog stilte voor de storm, maar op de Villaggio del Lago was het tijd voor de eerste inleidende beschietingen. In de kopgroep zagen we meerdere tempowisselingen, maar uiteindelijk bleef alles bij elkaar en was het Osorio die als eerste over de top van de Villaggio del Lago reed. Het verschil met het inmiddels uitgedunde peloton bedroeg op dat moment nog maar twee minuten.

Met nog minder dan veertig kilometer op de teller spatte de kopgroep voorgoed uiteen. Zardini (Vini Zabù) en Nibali (Trek-Segafredo) hadden duidelijk nog wat brandstof in de tank en besloten een ‘Trofeo Baracchi’ (een inmiddels verdwenen koppeltijdrit) af te werken richting de finish. De twee Italianen bleken echter kanonnenvoer voor het peloton, dat inmiddels de overige vluchters had bijgehaald en nog maar een minuutje moest goedmaken in de laatste twintig kilometer.

Hayter snelt naar de zege, Vingegaard blijft leider

De vlucht van Zardini en Nibali werd met nog acht kilometer te gaan in de kiem gesmoord en dus konden we ons gaan opmaken voor een sprint met een uitgedunde groep. Ethan Hayter, die deze week een abonnement lijkt te hebben op de vijfde plaats, wist dit keer als eerste zijn wiel over de meet te drukken. De renner van INEOS Grenadiers bleek te snel voor Nieuw-Zeelander Archbold en Australiër Schultz.

Het is voor de 22-jarige Hayter zijn eerste overwinning van het seizoen en de tweede zege op het allerhoogste niveau. Beide zeges werden overigens behaald op Italiaanse bodem, aangezien hij vorig jaar ook de beste was in de Giro dell’Appennino. Jonas Vingegaard beschikt nog altijd over de beste papieren in de strijd om de eindzege, al krijgen de renners nog wel twee etappes voorgeschoteld in deze Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

We think Ethan enjoyed that one 😅📡 He’s had some tough luck this season, so that is richly deserved. Chapeau @ethan_hayter 👏 #CoppieBartalipic.twitter.com/SM6infeAYF — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 25, 2021