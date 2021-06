Continentale renners zonder koersritme naar NK wielrennen

Op zondag 20 juni vindt in Wijster het NK wielrennen plaats. Net als vorig jaar bestaat het parcours uit een aantal beklimmingen van de VAM-berg. Meestal valt het kampioenschap midden in het wielerseizoen. Nu veel continentale koersen door het coronavirus zijn afgelast, is het NK voor sommige renners pas een van de eerste wedstrijden van het jaar.

Het nationale kampioenschap biedt ieder jaar weer de kans voor renners van kleinere ploegen om te laten zien wat ze in huis hebben en zich te meten met de Nederlandse top. Na anderhalf jaar waarin zij weinig konden koersen, is de motivatie groter dan ooit.

Allard Engels, ploegleider bij het continentale VolkerWessels, merkt dat ook binnen zijn ploeg. “We hebben trainingsweekenden gehad en we zijn een week naar Limburg geweest. De trainingen gingen eigenlijk vanzelf door het enthousiasme van de mannen. In die zin hebben we eigenlijk wel een goede voorbereiding gehad. De renners hebben weer wat om naar uit te kijken, niet alleen het NK, maar het hele seizoen dat eraan komt.”

Vorig jaar eindigde Peter Schulting van VolkerWessels op de tiende plaats. Door een blessure is hij dit jaar niet van de partij. “Het doel dit jaar is vooral om onszelf te tonen. We gaan er open in en moeten zolang mogelijk meezitten. ”

Met dat doel doet ook Daniel Abraham Gebru mee. De paralympisch kampioen van Rio de Janeiro heeft goede herinneringen aan het NK. In 2017 werd hij Nederlands kampioen bij de eliterenners zonder contract. Dit jaar rijdt hij als zelfstandig renner mee. “Ik hoop dat we met een groepje de ruimte krijgen. En dan vind ik het vooral belangrijk om in the picture te rijden. Gewoon lekker koersen.”

Abraham kon minder wedstrijden rijden dan gepland, maar hij blijft positief. “Ik heb vier, vijf koersen gereden dit jaar. Dat hadden er meer kunnen zijn. In de koers krijg je bepaalde prikkels die je in een training niet hebt. Die heb je wel nodig.”

Ook Arvid de Kleijn van het Amerikaanse ProTeam Rally Cycling benoemt het belang van wedstrijdritme. Vorig jaar werd de sprinter knap zesde op het NK. “Het was een zwaar NK, ik denk dat veel renners zich daarop hadden verkeken. Ik reed toen nog twee flinke etappekoersen voorafgaand aan het NK. Daardoor had ik goede benen.”

De ploeg waar De Kleijn vorig jaar voor fietste – het Deense Riwal-Securitas – hield op te bestaan. De ploeg kon de begroting niet meer rond krijgen en zo verloor het team de procontinentale status. De formatie maakte een doorstart op Continental-niveau, met Riwal als enige sponsor. De Kleijn had toen al getekend bij Rally Cycling. Afgelopen voorjaar won hij een rit in de Ronde van Turkije.

Inmiddels heeft De Kleijn bijna een maand niet meer gereden om zich voor te bereiden voor de rest van het seizoen. Dat maakt het lastig om een inschatting te maken voor het NK van dit jaar. “Ik heb een goed trainingsblok gereden. Vorig jaar ging ik voor de top tien. Mijn instelling is om mijn wiel als eerste over de streep te drukken. Maar ik ben een sprinter, dus dat is lastig op dit parcours.”

Engels deed met VolkerWessels op 5 juni mee aan Dwars door het Hageland. De verschillen tussen de ploegen waren groot. Dat dankt hij vooral aan het gebrek aan koersritme. “Het was voor ons de eerste wedstrijd van het seizoen. De eerste koers is altijd zwaar, dat is een gegeven. Maar je zag wel verschil tussen onze jongens en de ploegen die uit de Giro d’Italia kwamen of continentale ploegen die al een paar wedstrijden gereden hebben. Maar Coen Vermeltfoort zat mee in de kopgroep en we hebben de koers met drie man uitgereden. Dat laat zien dat we de afgelopen maanden goed doorgekomen zijn.”

Bij de wedstrijd voor beloften ziet Engels wel kansen voor zijn. “Bij de beloften zijn die verschillen er niet of bijna niet. Daar maken we met een paar renners kans op de top tien.”