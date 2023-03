Contador: “Ben benieuwd hoe Evenepoel de Giro-beklimmingen gaat verteren”

Remco Evenepoel koerst momenteel in de Ronde van Catalonië, maar de regerende wereldkampioen is vooral bezig met de aankomende Giro d’Italia. Oud-renner Alberto Contador kan niet wachten op de Italiaanse ronde. “Ik denk dat het een goeie beslissing is om naar de Giro te gaan”, laat hij weten in zijn rol als analist voor Eurosport.

Evenepoel schreef vorig jaar (Belgische) wielergeschiedenis door de Vuelta a España te winnen en richt zich dit jaar dus op de Giro d’Italia. In 2024 zal alles in het teken staan van zijn eerste Tour de France. “Ik denk dat het een goeie beslissing is om dit jaar nog niet voor de Tour te gaan”, is Contador van mening. “In de toekomst zullen we zien of hij het kan opnemen tegen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard. Evenepoel heeft nog genoeg tijd om te verbeteren. Ik vind ook dat we hem de nodige tijd moeten geven.”

De renner van Soudal Quick-Step won vorig jaar met de Vuelta al zijn eerste grote ronde. Contador: “Ik ben er zeker van dat Remco veel heeft geleerd van de Vuelta. Hij had een keer een mindere dag, die hem ongetwijfeld zal hebben geholpen bij het analyseren wat er misliep en wat hij beter had kunnen doen.”

“In de komende Giro zie ik hem in staat om een keer aan te vallen tijdens een etappe en solo te winnen, in stijl. Hij zal ongetwijfeld ook vliegen in de tijdritten, maar ik ben vooral benieuwd hoe hij de beklimmingen gaat verteren. Er zitten een paar steile cols bij, het is afwachten hoe hij daarop zal reageren.”

“Laat hem gewoon gek koersen”

Contador stond zelf te boek als een zeer aanvallende coureur en de inmiddels 40-jarige Spanjaard hoopt dat Evenepoel met open vizier blijft koersen. “Laat hem gewoon gek koersen. Hij gaat er altijd vol voor en je weet niet altijd of het succes zal opleveren, net omdat hij zo ver van de finish ten aanval trekt. Maar dat zorgt er juist voor dat we voor de televisie blijven zitten.”