‘Comeback Marc Hirschi na heupoperatie in Settimana Coppi e Bartali’

De kans bestaat dat Marc Hirschi eind maart in de Wielerweek van Coppi en Bartali aan zijn seizoen begint. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De Zwitserse heuvelspecialist van UAE Emirates is momenteel herstellende van een heupoperatie die hij eind vorig jaar onderging.

In voorbereiding op het seizoen liet Hirschi, die afgelopen najaar kampte met een pijnlijke heup, al weten dat hij zeker tot in maart aan de kant zou staan door de operatie. “Als ik daarvoor al zou koersen, zouden de risico’s en de gevolgen bij een eventuele valpartij te groot zijn”, vertelde hij begin januari.

Bronnen rondom UAE Emirates laten aan La Gazzetta nu weten dat Hirschi in de Sierra Nevada toewerkt naar zijn wedstrijdvorm. Hij is daar met enkele ploeggenoten op trainingskamp. De Settimana Internazionale Coppi e Bartali (22-26 maart) wordt genoemd als de koers waar de Zwitser mogelijk zijn comeback gaat maken, maar er zouden meer opties zijn. Of Hirschi in april kan starten in de heuvelklassiekers, is ook nog niet bekend.