Columnist en journalist Hugo Camps (79) overleden

De Belgische columnist en journalist Hugo Camps is in zijn woonplaats Knokke overleden. Camps, die veel over de wielersport schreef, is 79 jaar oud geworden.

Camps werd geboren op 12 mei 1943 in Molenstede. Hij begon zijn journalistieke carrière bij Het Belang van Limburg, waar hij in 1976 hoofdredacteur werd. Tien jaar later ging hij aan de slag bij Elsevier. Voor dit weekblad interviewde hij tal van beroemdheden, waaronder verschillende wielrenners. In het begin van deze eeuw zou hij dat ook nog gaan doen voor De Morgen. Voor het NRC schreef hij tussen 1993 en 2019 ook sportcolumns.

De laatste jaren, tot aan zijn dood, deed hij dit voor Het Laatste Nieuws. Zo verschenen er afgelopen Vuelta a España nog columns van zijn hand. Een deel van zijn wielerverhalen en -interviews zijn gebundeld in boeken als ‘Demarrage in geluk: interviews met wielerhelden’ (2007) en Koers: de beste wielerverhalen (2013).