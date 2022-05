Patrick Lefevere: “Om over na te denken: een trui met gokreclame in het buitenland, een trui zonder in België”

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad gereageerd op het verbod op gokreclame in België. “Napoleon Games vertegenwoordigt een kleine twintig procent van mijn budget, het is geen kleinigheid als daar een streep zou door gaan”, aldus de manager van Quick-Step-Alpha Vinyl.

“Het zijn mooie cadeaus die we als sportsector krijgen van de politiek: na de aanpassing van de socialezekerheidsbijdrage gaan ze nu ook onze sponsors afnemen. Alsof de budgetten na twee Covid-jaren nog niet genoeg onder druk staan”, schreef een duidelijke Lefevere.

Napoleon Games, een gokbedrijf, is een van de belangrijke sponsoren van Quick-Step-Alpha Vinyl. “Ze vertegenwoordigen een kleine twintig procent van mijn budget. We hebben een ­lopend contract met hen tot en met 2024. Het is geen kleinigheid als daar een streep zou door gaan.”

Slimme oplossing?

“In Nederland is de wetgeving rond gokreclame net liberaler geworden, in België wordt ze verboden. Daar moeten ze dus nadenken over een verschillende branding in Nederland en in België”, aldus de manager. Lefevere heeft wel al aan een mogelijke oplossing gedacht. “Het is een piste die we bij ons niet uitsluiten: één Quick Step-trui voor de wedstrijden in België, één met gokreclame voor het buitenland.”

“Uiteindelijk rijden wij amper één op vijf wedstrijden in eigen land. Als Napoleon Games daarvoor openstaat, is dat bespreekbaar. Uiteraard gaan we de wet respecteren”, besloot Lefevere.