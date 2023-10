dinsdag 31 oktober 2023 om 18:13

Colombiaanse klimbelofte tekent bij EOLO-Kometa

Germán Dario Gómez zal de komende twee seizoenen uitkomen voor EOLO-Kometa. De 22-jarige Colombiaanse klimmer, de nummer vier van de voorbije Giro Next Gen, maakt de overstap van het continentale GW Shimano-Sidermec.

Gómez staat te boek als een beloftevolle klimmer. Hij wist dit jaar nog zijn klasse te etaleren in de Giro Next Gen, de Ronde van Italië voor beloften. In deze prestigieuze en sterk bezette rittenkoers deed de Colombiaan mee voor het eindpodium, maar finishte hij uiteindelijk als vierde, op slechts elf seconden van plek drie. Gómez moest alleen zijn meerdere erkennen in eindwinnaar Johannes Staune-Mittet, Darren Rafferty en Hannes Wilksch.

Gómez presteerde verder ook erg goed in eigen land. De jonge renner kroonde zich in mei tot eindwinnaar van de Vuelta de la Juventud, de belangrijkste rittenkoers voor Zuid-Amerikaanse beloften, en was ook vierde in de Clasico RCN. Dit is, na de Ronde van Colombia, misschien wel de belangrijkste meerdaagse wielerkoers in Zuid-Amerika.

De beloftevolle klimmer mag het volgend jaar laten zien tussen de profs, als renner van EOLO-Kometa. “Ik kom goed tot mijn recht in de bergen, maar ben veelzijdig. Zo kan ik ook een goede tijdrit afwerken. Ik kijk ernaar uit om deel te nemen aan de zware wedstrijden. Mijn droom is natuurlijk om als renner van EOLO-Kometa mee te doen aan de Giro d’Italia”, laat de nieuwste aanwinst weten in een persbericht.

Quatre ans après Harrogate, German Dario Gomez débarque en Europe 💪https://t.co/Yfm0cnbbjb pic.twitter.com/01NPxXIzQM — Jérémy Sahakian (@jeremysahakian) October 31, 2023

Zesde nieuwkomer

Germán Dario Gómez is de zesde aanwinst van EOLO-Kometa voor komend seizoen. Eerder wist de formatie, koersend op een ProTeam-licentie, zich al te versterken met Davide De Cassan, Paul Double, Francisco Muñoz, Manuel Peñalver en Jhonatan Restrepo. De ploeg heeft daarentegen al wel afscheid moeten nemen van zijn kopmannen Vincenzo Albanese en Lorenzo Fortunato, die andere oorden opzoeken.