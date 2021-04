‘Colombiaans talent Yesid Pira op weg naar Caja Rural-Seguros RGA’

Yesid Pira maakt volgend jaar de overstap naar Caja Rural-Seguros RGA. Dat vertelt zijn trainer in Colombiaanse media. De 21-jarige Pira, die afgelopen week vijfde werd in de Ronde van Colombia, sluit eerst aan bij de opleidingsploeg van Caja Rural, om daarna de overstap te maken naar de profs. Volgens zijn trainer is er ook interesse uit de WorldTour.

Alexander Soler, trainer van Pira bij Alcaldía de La Vega, bracht het nieuws over Pira bij Blog Deportivo naar buiten. “Dit jaar zal hij nog drie maanden in Europa gaan koersen, daarna komt hij twee seizoenen uit voor een profploeg en het jaar daarop zal hij een WorldTour-team kiezen”, aldus Soler. “Dit najaar en de komende twee jaar zal dat bij Caja Rural in Spanje zijn.”

Enkele WorldTour-ploegen zouden al geïnformeerd hebben naar de diensten van de jonge Pira, die in de Vuelta a Colombia (UCI 2.2) de bergetappe naar de Alto de la Línea wist te winnen en daarna twee dagen de leiderstrui droeg. Het zou gaan om INEOS Grenadiers en UAE Emirates.