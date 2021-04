Collega’s blij met terugkeer Jakobsen: “Heel inspirerend”

Niet alleen in het peloton van de Ronde van Turkije werd Fabio Jakobsen welkom geheten. Diverse collega-wielrenners hebben op sociale media laten weten blij te zijn met de rentree van de Nederlander van Deceuninck-Quick-Step. “Om Jakobsen weer te zien koersen vandaag was meer dan inspirerend”, zegt Cofidis-renner Nathan Haas.

“Ik zat achter zijn valpartij in Polen en eerlijk gezegd heb ik het daarna mentaal lastig gehad tijdens wedstrijden”, gaat Haas verder. “Het was afschuwelijk en heel emotioneel. Fabio wint voor mij al een stem voor de beste renner van 2021, omdat hij zoveel veerkracht heeft laten zien.”

Ook Dylan van Baarle en diverse ploeggenoten van ‘The Wolfpack’, waaronder Remco Evenepoel en Florian Sénéchal hebben een bericht op sociale media achtergelaten aan Jakobsen.

I was behind that crash in Poland, and honestly, I really struggled mentally afterward whilst racing. It was horrific and very emotional.

Seeing @FabioJakobsen racing again today was beyond inspiring and already wins my vote for best rider of 2021 for showing such resilience 🙌 — Nathan Haas (@NathanPeterHaas) April 11, 2021

Also seeing @FabioJakobsen back is a testament to the doctors Dag and @dirk_tenner amount others, who saved his life on scene. I know they were personally very impacted and I just wanted to send my love to all the medical staff involved in cycling.

You’re our real hero’s 🙌 — Nathan Haas (@NathanPeterHaas) April 11, 2021

Finally, you are back my friend. Looking forward to being together on a race. @FabioJakobsen 🐺@deceuninck_qst pic.twitter.com/O2IbJXcVox — Florian Senechal-Staelens (@flosenech) April 11, 2021

Super happy to see you with the team again, @FabioJakobsen 😃

What a champ 💪 https://t.co/MBppAbCqfc — Jannik Steimle (@SteimleJannik) April 11, 2021

