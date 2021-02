Colle del Giovo vervangt Turchino in parcours Milaan-San Remo

De renners koersen in de eerstvolgende editie van Milaan-Sam Remo niet over de Turchino, maar over de Colle del Giovo. De Turchino is tijdens de lenteklassieker onbegaanbaar vanwege een aardverschuiving in aanloop naar de klim.

De aardverschuiving gebeurde bij Gnocchetto, op de route van Ovada naar de top van de Turchino. Daarom onderzocht de organisatie al alternatieve routes voor de klassieker, die voor zaterdag 20 maart op de agenda staat. De organisatie heeft na wat wikken en wegen besloten om de Colle del Giovo in het parcours op te nemen.

De niet al te lastige Colle del Giovo doemt op na bijna 170 kilometer koers en brengt de renners naar een hoogte van 516 meter. Op de top is het nog bijna 130 kilometer tot de finish in San Remo. De finale van de klassieker blijft overigens ongewijzigd met in de laatste zestig kilometer de Capo Mele, Capo Cerva, Capo Berta, Cipressa en de Poggio.

Eerder werden al de wildcards verdeeld voor de eerstvolgende editie van La Primavera. De twee beste ProTeams van 2020, Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic, waren al verzekerd van een uitnodiging. Daarnaast staan ook Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF Faizanè, Novo Nordisk en Total Direct Energie aan het vertrek. Vorig jaar ging de zege naar Wout van Aert.