Colbrelli Italiaans kampioen, Cavagna pakt Franse titel, Mohoric baas in Slovenië

Over de hele wereld werden vandaag nationale kampioenschappen verreden. Zo ook in Italië, Slovenië en Frankrijk. In de Italiaanse wegrit voor mannen verzilverde Sonny Colbrelli zijn hoogvorm, terwijl Rémi Cavagna in Épinal naar de zege snelde. Matej Mohoric knalde op het Sloveens kampioenschap naar de kampioenstrui.

Cavagna vanuit vroege vlucht naar Franse driekleur

Vooraf verwachtten velen een zegetocht van Groupama-FDJ op het Frans kampioenschap in Épinal, maar niets bleek minder waar. Rémi Cavagna reed namelijk iedereen naar huis. Hij schoof samen met onder meer Warren Barguil, Pierre Rolland, Rudy Molard en Geoffrey Bouchard vroeg mee in een kopgroep, van waaruit de coureur van Deceuninck-Quick-Step weer wist te ontsnappen. Een minuut na Cavagna sprintte Rudy Molard (Groupama-FDJ) naar plaats twee voor Damien Touzé (AG2R Citroën).

Cavagna, die voor het eerst het nationaal kampioenschap op de weg won, nam in de 242,9 kilometer lange wedstrijd sportieve revanche voor het missen van zijn nationale tijdrittitel, eerder deze week. “Na de tijdrit was ik zeer teleurgesteld, maar nu Frans kampioen worden is te gek”, zegt Cavagna achteraf op de site van zijn werkgever.

“Het was het doel om Julian aan de titel te helpen, maar uiteindelijk ga ik er met de winst vandaar. Het was een rare wedstrijd met de vroege ontsnapping die het tot het einde redt. We wisten dat het niet makkelijk was om te controleren, dus schoof ik mee in de eerste groep. Ik vond het juiste moment om aan te vallen en toen ik een gat had ben ik gewoon zo hard mogelijk doorgereden. Om hier solo te kunnen winnen is fantastisch. Dit maakt de teleurstelling van eerder deze week helemaal goed.”

Colbrelli troeft Masnada af op WK-parcours

Sonny Colbrelli snelde naar zijn eerste tricolore. Het parcours van de wegrit voerde over het WK-parcours van 2020 en de wedstrijd mondde uit in een duel tussen Fausto Masnada en Sonny Colbrelli. Op de Cima Gallisterna, de zwaarste klim op het parcours, wisten de twee namelijk de dappere Samuele Zoccarato te lossen. De vroege vluchter die meer dan 225 kilometer vooruit had gereden moest op de laatste helling lossen.

Colbrelli werd ook onder druk gezet door Masnada, maar de coureur van Bahrain Victorious wist het vol te houden. In de eindsprint had Colbrelli geen kind aan de renner van Deceuninck-Quick-Step.

Mohoric pakt tweede titel in Slovenië

Tourwinnaar Tadej Pogacar opende hoogstpersoonlijk het bal op het Sloveens kampioenschap, maar hij zou uiteindelijk slechts vijfde worden. De heren Jan Polanc (UAE Emirates) en Matej Mohoric (Bahrain Victorious) mochten onder elkaar uitmaken wie er met de titel vandoor mocht gaan. De ploegmaat van Pogacar deed verwoede pogingen om Mohoric te lossen, maar het omgekeerde was uiteindelijk het geval. De laatste vijf kilometer reed de 26-jarige onbedreigd naar zijn tweede nationale titel. In 2018 veroverde hij de Sloveense kampioenstrui ook al eens.