Col d’Eze mogelijke scherprechter in komende editie Tour des Alpes-Maritimes et du Var

De organisatie van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (18-20 februari) heeft het parcours gepresenteerd voor de komende editie van de Franse ronde. De puncheurs komen aan hun trekken, met etappes naar La Seyne-sur-Mer, Ta Turbie en Blausasc. Met de Col d’Eze is een bekende scherprechter opgenomen in het parcours.

De openingsetappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var speelt zich af tussen kustplaats Saint-Raphaël en La Seyne-sur-Mer. Onderweg krijgen de renners drie beklimmingen van derde categorie voor de wielen geschoven. De top van de Côte du Mai, de derde en laatste helling van de dag, ligt op iets meer dan tien kilometer van de streep en kan als springplank dienen voor de aanvallers.

Ook in de tweede etappe is het klimmen geblazen. De renners vertrekken vanuit Puget-Théniers en koersen vervolgens over de Col de Vence (tweede categorie), Côte d’Aspremont (derde categorie), Col de Châteauneuf (derde categorie) en de Col d’Eze. Deze laatste helling van tweede categorie kennen we vooral als bijna jaarlijkse scherprechter in Parijs-Nice. De finish ligt enkele kilometers na de top van de Col d’Eze, in La Turbie.

Voor de derde en laatste etappe is er een traject uitgetekend tussen Villefranche-sur-Mer en Blausasc. Ook in deze rit worden de renners geconfronteerd met de Col d’Eze, maar dit keer wel vrij ver van de finish. Wellicht zien we nog vuurwerk op de Col de Berre les Alpes en de Col de Saint Roch, de laatste twee beklimmingen in deze editie van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Vorig jaar ging de eindzege in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var naar Gianluca Brambilla, voor Michael Woods en Bauke Mollema.

Parcours Tour des Alpes-Maritimes et du Var 2022 (18-20 februari)

18/02 – Etappe 1: Saint-Raphaël – La Seyne-sur-Mer (177 km)

19/02 – Etappe 2: Puget-Théniers – La Turbie (150 km)

20/02 – Etappe 3: Villefranche-sur-Mer – Blausasc (113 km)