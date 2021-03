Cofidis ziet twee man uitvallen in Catalonië

Rubén Fernández en José Herrada verschijnen niet aan het vertrek van de zesde etappe van de Ronde van Catalonië. Daarmee gaat Cofidis met twee renners minder het slotweekend van de zevendaagse etappekoers in.

Fernández heeft last van een allergie en besloot zich daarop uit de koers terug te trekken. Herrada is ziek en gaat eveneens niet van start. Normaal gezien keren beide renners terug in koers in de Ronde van het Baskenland, die op maandag 5 april begint.

