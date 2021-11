Cofidis versterkt zich met Sander Armée en Alexandre Delettre

Sander Armée en Alexandre Delettre zullen in 2022 uitkomen voor het Franse Cofidis. Armée (35) komt over van het noodlijdende Qhubeka NextHash en tekent voor één seizoen, de 24-jarige Delettre reed afgelopen seizoen voor Delko en heeft zijn krabbel gezet onder een tweejarige verbintenis.

Armée kwam dit jaar uit voor de Zuid-Afrikaanse formatie Qhubeka NextHash, maar kiest met een overstap naar Cofidis eieren voor zijn geld. Net als vorig jaar is de toekomst van Qhubeka NextHash – toen als NTT Cycling – onzeker. Ploegeigenaar Doug Ryder is nog altijd op zoek naar een nieuwe geldschieter voor zijn team. Achter de schermen zijn ze bij Qhubeka NextHash druk bezig om alle zaken op tijd in orde te maken, maar Armée wacht niet op (eventuele) witte rook.

“Ik wilde al een aantal jaren uitkomen voor Cofidis. Het is een zeer bekende ploeg in België en veel Belgische renners wisten in het verleden te schitteren namens de ploeg. Ik ben een man van zware parcoursen en ik hou vooral van de Waalse klassiekers. Ik wil graag alles geven voor de kopmannen, om ze te helpen en zo mijn steentje bij te dragen aan de toekomstige successen van het team.”

Selectie compleet

Delettre is een beloftevolle Franse renner die dit jaar zijn profdebuut mocht maken bij Delko. De Franse formatie kampte, net als Qhubeka NextHash, met geldproblemen en besloot onlangs de stekker uit het project te trekken. Delettre wist zich afgelopen seizoen echter in de kijker te fietsen bij de grotere ploegen, met onder meer een zesde plaats in La Polynormande, een achtste stek in de Classic Loire Atlantique en het bergklassement in de Ster van Bessèges.

De keuze is uiteindelijk gevallen op Cofidis. Delettre: “Na een gesprek met Cédric Vasseur (de teambaas van Cofidis, red.) heb ik meteen mijn ja-woord gegeven. Deel uitmaken van de Cofidis-ploeg, dat is echt een geweldige kans om mijn vooruitgang voort te zetten. Ik kijk ernaar uit om met mijn toekomstige teamgenoten ervaring op te doen en ze te leiden naar overwinningen. Ik hoop daarnaast ook mijn eigen kansen te grijpen.”

Met het aantrekken van Armée en Delettre is de 31 renners tellende selectie van Cofidis compleet voor komend seizoen. Armée, Delettre, François Bidard, Davide Cimolai, Bryan Coquard, Ion Izagirre, Wesley Kreder, Alexis Renard, Hugo Toumire, Davide Villella, Benjamin Thomas, Max Walscheid en Axel Zingle zijn nieuw bij de ploeg. Daartegenover staat het vertrek van Fernando Barceló, Natnael Berhane, Jempy Drucker, Nicolas Edet, Nathan Haas, Christophe Laporte, Emmanuel Morin, Fabio Sabatini en Elia en Attilio Viviani.