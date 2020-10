Cofidis versterkt zich met beloftevolle Portugees André Carvalho

Hagens Berman Axeon is er opnieuw in geslaagd om een talentvolle renner af te leveren bij een WorldTour-formatie. André Carvalho heeft namelijk een contract getekend bij het Franse Cofidis. De 22-jarige renner tekent voor één seizoen.

Carvalho is de eerste Portugees die het tenue van Cofidis zal dragen. De beloftevolle renner, afkomstig uit een plaatsje in de buurt van Porto, kwam de voorbije twee seizoenen uit voor de talentenfabriek van Axel Merckx: Hagens Berman Axeon. Carvalho werd vorig jaar nog vijfde in de beloftenversies van Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix.

Carvalho, die zichzelf omschrijft als een puncheur, is in de wolken. “Dit is echt een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten om mijn toekomstige ploeggenoten te ontmoeten en in het tenue van Cofidis te koersen. Ik zie mezelf als een puncheur en wil graag goed presteren in eendaagse wedstrijden. Ik kan niet wachten om het seizoen te beginnen!”

Teammanager Cédric Vasseur is ook blij met het aantrekken van Carvalho. “Het is geweldig dat we een beloftevolle renner een kans kunnen geven op het allerhoogste niveau. Het laat nog duidelijker zien dat Cofidis het Portugese wielrennen steunt. De Portugese wielersport floreert momenteel”, doelt Vasseur onder meer op het goede presteren van João Almeida en Ruben Guerreiro.