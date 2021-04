Cofidis rekent op Guillaume Martin in Amstel Gold Race

Cofidis heeft zijn selectie voor de Amstel Gold Race naar buiten gebracht. De Franse formatie rekent in het zuiden van Limburg met name op Guillaume Martin. Simon Geschke en Nicolas Edet zijn twee belangrijke renners in steun.

Martin (27) reed in aanloop naar de Amstel Gold Race nog de Ronde van het Baskenland, maar kwam in het noorden van Spanje niet verder dan een 31ste plaats in het eindklassement. Eerder dit jaar werd de Franse klimmer al wel zesde in Parijs-Nice. De vraag is of Martin komende zondag een vuist kan maken op het nieuwe parcours.

Met Geschke (35), Edet (33) en Rúben Fernández (30) staan er meerdere dertigers aan de start van de Amstel Gold Race. Geschke werd vorig jaar nog knap tiende in de Waalse Pijl en kan zondag wellicht iets ondernemen in de finale. Fernando Barceló, Anthony Perez en Emmanuel Morin vervolledigen de selectie voor komend weekend.

Geen Haas en Herrada

Twee renners zijn er zondag niet bij in de Gold Race. Het gaat om Nathan Haas en Jesús Herrada. De 32-jarige Haas, in 2017 nog vierde in de Limburgse klassieker, voelt zich na een coronabesmetting en longontsteking nog niet klaar om deel te nemen aan de wedstrijd. Ook Herrada slaat de Amstel Gold Race over, maar zal normaal gesproken wel meedoen aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Selectie Cofidis voor Amstel Gold Race (18 april)

Fernando Barceló

Nicolas Edet

Rubén Fernández

Simon Geschke

Guillaume Martin

Emmanuel Morin

Anthony Perez