Cofidis met speerpunten Bryan Coquard en Victor Lafay naar Tour Down Under

Cofidis heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour Down Under. In de Australische rittenkoers zijn Bryan Coquard en Victor Lafay de twee kopmannen. Coquard richt zich op de sprints, Lafay gaat voor een goed klassement.

“Lafay heeft vorig jaar goede dingen laten zien en lijkt in zeer goede conditie te zijn. Hij is een renner die ons zal blijven verrassen”, laat Roberto Damiani, sportief directeur van Cofidis, weten op de ploegsite. Coquard zal in Australië op zoek gaan naar ritwinst. Hij zal geholpen worden door Davide Cimolai, die de lead-out zal verzorgen.

Verder staan ook de Fransmannen Alexis Renard en François Bidard, de Portugees André Carvalho en de Brit Harrison Wood op de startlijst van de Tour Down Under. De Australische opener van het seizoen staat van 17 tot 22 januari op het menu.