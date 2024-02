vrijdag 2 februari 2024 om 11:07

Cofidis meldt zich door blessuregolf af voor O Gran Camiño

Het gebeurt niet vaak dat een ploeg zich van tevoren moet afmelden voor een wielerkoers, maar Cofidis heeft dat wel moeten doen. Door een blessuregolf heeft het Franse WorldTeam zich moeten terugtrekken uit O Gran Camiño in Spanje.

Cofidis kan zeker zes renners uit de eigen selectie niet inzetten. Zo kampt Simon Geschke met de naweeën van een coronabesmetting, heeft Eddy Finé zijn schouder gebroken, zit Stefano Oldani met een gebroken middenhandsbeentje en heeft Axel Zingle een elleboogblessure. Daarnaast zijn Stanislaw Aniolkowski (knieblessure) en Gorka Izagirre (oververmoeid) niet inzetbaar.

Aan de organisatie van O Gran Camiño, de Spaanse rittenkoers die op 22 februari van start gaat, heeft Cofidis laten weten dat ze daarom niet kunnen meedoen. De andere renners zijn namelijk nodig in de UAE Tour en de Omloop Het Nieuwsblad – waar Cofidis verplicht moet starten – en het Franse weekend met de Ardèche Classic en de Drôme Classic. Cofidis heeft ook geen beloftenploeg waar het renners uit kan ‘lenen’ voor kleinere profkoersen.

In de eerste twee edities van O Gran Camiño in Galicië deed Cofidis het nog alleraardigst. Vorig jaar werd Jesús Herrada tweede in het eindklassement en in 2022 eindigde Rubén Fernández net naast het eindpodium.