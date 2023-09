woensdag 6 september 2023 om 12:04

Cofidis legt baan-en wegwielrenner Benjamin Thomas langer vast

Benjamin Thomas heeft zijn aflopende contract bij Cofidis met twee seizoenen verlengd. De 27-jarige Fransman, die zowel uitkomt op de baan als op de weg, is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen voor de ploeg van manager Cédric Vasseur. Daarvoor kwam Thomas vier jaar uit voor Groupama-FDJ.

Thomas was in 2022 in zijn eerste jaar voor Cofidis zeer succesvol, met eindoverwinningen in de Ster van Bessèges en de Boucles de la Mayenne. Ook reed hij op het Frans kampioenschap tijdrijden (3e) en onder meer de Vierdaagse van Duinkerke (4e), Tour Poitou-Charentes (4e), Tour du Doubs (5e) en Ronde van Luxemburg (8e) naar ereplaatsen. Dit jaar blijven de individuele resultaten wat uit, al won Thomas in 2023 wel de tijdrit in de Vierdaagse van Duinkerke.

Op de weg liet Thomas dus al mooie dingen zien, maar op de baan is hij pas echt een wereldtopper. De Fransman werd al vier keer wereldkampioen (twee keer in het omnium, ploegkoers en de puntenkoers), zes keer Europees kampioen en won al verscheidende wereldbekermanches. Op de Olympische Spelen van Tokio was hij verder nog goed voor een bronzen medaille in de ploegkoers, samen met Donovan Grondin.

Bijzonder jaar

“Ik ben heel erg blij dat ik mijn avontuur bij Cofidis met twee seizoenen kan verlengen. Met de uitdagingen die mij volgend jaar te wachten staan (doelt onder meer op de Olympische Spelen van Parijs, red.) heb ik het geluk dat ik kan profiteren van een stabiele basis en vertrouwen vanuit de ploegleiding. Het zal een bijzonder jaar worden, met de voorbereiding op de Olympische Spelen. Maar ik wil met de ploeg ook schitteren op de weg, bijvoorbeeld in Milaan-San Remo.”

“Mijn ambitie is om ooit te zegevieren op WorldTour-niveau. Ik voel me erg goed bij deze formatie. Het is een hecht collectief, een echte ploeg. Er is een goede chemie tussen de jonge renners en de wat meer ervaren coureurs. Dit geeft je ook de honger om nog meer wedstrijden te winnen.”