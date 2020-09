Cofidis in poleposition voor Xandro Meurisse

Xandro Meurisse zet dan toch de stap naar de WorldTour. Met NTT Pro Cycling en Team Cofidis heeft de West-Vlaming twee concrete aanbiedingen op zak. Volgens onze informatie ligt het Franse team in poleposition.

NTT Pro Cycling, de ploeg van onder meer Victor Campenaerts, leek lange tijd een streepje voor te hebben om de 28-jarige Meurisse in te lijven. Maar omdat het voortbestaan van het Zuid-Afrikaanse team nog steeds twijfelachtig is, werden ook andere opties onderzocht. Zo kwam een tijd geleden Cofidis op de proppen.

De link tussen Meurisse en de ploeg van manager Vasseur is uiteraard Guillaume Martin. De twee waren van 2017 tot 2019 ploegmaats bij Circus-Wanty Gobert, de ploeg waar Meurisse vandaag nog steeds deel van uitmaakt. Martin ziet in Meurisse een goede helper om hem bij te staan in de bergen.