Coen Vermeltfoort ziet stap omhoog met VolkerWessels wel zitten: “Waarom niet?”

Coen Vermeltfoort, die afgelopen zaterdag nog de PWZ Zuidenveldtour op zijn naam schreef, is een van de belangrijke pionnen bij VolkerWessels. Deze Continentale ploeg krijgt volgend jaar mogelijk een ProTeam-status. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan wil Vermeltfoort graag mee de stap omhoog maken. “Waarom niet?”, vraagt hij zich in gesprek met Cyclingonline af.

“Ik heb het ontzettend naar mijn zin op de fiets en ik kan ook nog voor de zege meedoen”, aldus de 34-jarige sprinter. “Ik denk dat ik bewijs dat ik het niveau aan kan, want we rijden ook veel met profteams. Ik ben echt een liefhebber, rijd nog een paar criteriums in de week omdat ik het leuk vind. Het blijkt te combineren met mijn baan, al is het soms even schakelen als je op maandag na een etappekoers opeens weer op kantoor zit.”

“Als VolkerWessels de stap zet – en dat is gewoon nog niet zeker – zou ik zeker mee willen. Maar ik hoop dan wel dat men voor een mooie combi gaat van 1.2-wedstrijden en het grote werk. Bij mijn vorige ploeg Roompot wilde men wedstrijden als de PWZ en Overijssel niet of nauwelijks rijden. Terwijl je daar wel voor de winst mee kan doen en vertrouwen opdoet richting de grote koersen.”

Nadat Vermeltfoort in 2011 en 2012 al voor de hoofdmacht van Rabobank had gereden, keerde hij in 2017 terug op profniveau bij Roompot-Nederlandse Loterij. Ook in 2018 reed hij voor deze ploeg, waarna hij één jaar in dienst was bij Alecto. Sinds 2020 komt hij uit voor VolkerWessels. Dit seizoen won Vermeltfoort al een rit in de Tour de Normandie en de Tour du Loir et Cher. Ook was hij dus de beste in de PWZ Zuidenveldtour.