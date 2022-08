Coen Vermeltfoort zegeviert in Ronde van de Achterhoek

Coen Vermeltfoort heeft zondag naar de winst gesprint in de Ronde van de Achterhoek. De ervaren sprinter van VolkerWessels was na een gravelkoers van 204 kilometer de snelste in de straten van Aalten, voor Martijn Budding en Jim Brown.

De Ronde van de Achterhoek werd dit jaar gekenmerkt door een twintigtal gravelstroken. Dit zorgde voor de nodige chaotische situaties. Door een flink aantal valpartijen moest de koers dan ook een tijd lang geneutraliseerd worden. Onder meer Stijn Daemen (BEAT) reed in de aanval in aanloop naar de lokale rondes in Aalten, maar vijftien kilometer voor de finish volgde een hergroepering.

De sprintersploegen hielden het samen tot aan de laatste kilometer, waarna de 34-jarige Vermeltfoort zich de snelste toonde in de massasprint.

Coen Vermeltfoort wint de Ronde van de Achterhoek! @RvdAchterhoek ! 💪🏻 — VolkerWessels Cycling Team (@ctvolkerwessels) August 28, 2022