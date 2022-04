Coen Vermeltfoort zegeviert in PWZ Zuidenveld Tour

Coen Vermeltfoort heeft de PWZ Zuidenveld Tour gewonnen. De renner van Volker Wessels won de sprint van de kopgroep voor Tomas Kopecky en Marcus Hansen. Voor Nederlander Vermeltfoort is het de derde zege van het seizoen in een UCI-koers.

Het parcours van de PWZ Zuidenveld Tour 2022 leek veel op het parcours van vorig jaar. Toch was de wedstrijd twintig kilometer korter dan de 200 kilometer in 2021, omdat de organisatie twee lokale omlopen rondom Nieuw-Amsterdam heeft geschrapt. Gestart werd er om 12.00 uur in Dalen, waar het meteen aanvallen regenden. Tomas Kopecky en Jordy Bouts (BEAT Cycling) sloegen de handen in elkaar en reden samen weg. Op de kasseien van Exloo hadden de twee koplopers al een voorsprong van twee minuten bij elkaar gereden.

In het peloton werd er ondertussen ook niet stilgezeten, er werd vooraan zelfs stevig op kop gebeukt. Metec-Solarwatt p/b Mantel zette zich aan kop van het peloton en rekende de twee koplopers terug in. Op een van de kasseienstroken van de dag brak het stukken, wat meteen voor een hoop chaos zorgde. De eerste groep met daarin onder meer Eefting De Vries en Daan van Sintmaartensdijk had een voorsprong van een kleine minuut, maar net voor de eerste doorkomst aan de streep maakte de tweede groep weer aansluiting bij de kop van de koers.

Zware koers met sterke kopgroep

Met nog zo’n dertig kilometer te gaan lag het tempo nog steeds zeer hoog in het peloton, wat zorgde voor een heuse afmatting. Die afmatting zorgde er mee voor dat er een nieuwe koerssituatie ontstond. Er reden namelijk tien renners weg, waaronder een paar koppeltjes. Tomas Kopecky en Joren Bloem (Abloc), Coen Vermeltfoort en Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) , Rick Ottema en Hartthijs de Vries ((Metec-Solarwatt p/b Mantel) zaten in die eerste groep. Ook Conn McDunphy (EvoPro Racing) was een van de koplopers, die een voorsprong van een kleine minuut te pakken hadden.

In de laatste tien kilometer probeerde BEAT Cycling de verloren situatie toch nog recht te zetten, de renners van ploegleider Luuc Bugtger kwamen nog zeer dichtbij. Met nog drie kilometer te gaan kwamen ze terug op een dertigtal seconden. Vooraan verliep de samenwerking stroef, McDunphy probeerde het nog op zijn eentje te forceren.

De poging van de Ier liep niet tot een goed einde, een sprint moest beslissen wie de zijn handen in de lucht kon steken. Het was uiteindelijk Vermeltfoort die na de zware dag nog over de meeste frisse benen bleek te beschikken. De Nederlander klopte Kopecky en Marcus Hansen (Uno-X) in de laatste honderden meters.